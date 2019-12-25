Диетолог дала рекомендации по употреблению молочной продукции

По словам диетолога, ограничивать потребление молочных и кисломолочных продуктов следует только при аллергии к белкам коровьего молока и непереносимости лактозы.

Молочные продукты в последние годы стали объектом всевозможных споров и мифов, однако ни одна авторитетная ассоциация диетологов не говорит о том, что их нужно полностью исключить из рациона. Об этом ФАН рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Эксперт отметила, что молочные продукты должны быть в рационе как детей, так и взрослых, потом что это источник белка и легкодоступного кальция. А кисломолочные продукты содержат еще пробиотик.

По словам диетолога, ограничивать потребление молочных и кисломолочных продуктов следует только при аллергии к белкам коровьего молока и непереносимости лактозы.

При этом, здоровым людям все же не стоит перебарщивать с молочной продукцией. В течение дня следует ограничиться 2-3 порциями таких продуктов, где одна порция – это стакан йогурта или кефира, 25-75 граммов сыра или 50-70 граммов творога. Также Круглова советовала не сочетать молочные продукты с мясными, потому что кальций и железо являются конкурентами за всасывание в кишечнике.

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