Россиянам посоветовали не пить пиво в жару

Пиво нарушает распределение воды в организме.

Пить пиво в жаркую погоду нежелательно, так как этот напиток нарушает распределение воды в организме и ухудшает метаболические процессы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Пиво – это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению жидкости в межклеточном пространстве. Зухра Павлова, эндокринолог

Также, по словам медика, пиво в жаркую погоду может вызвать развитие ожирения, так как это очень калорийный напиток.

Ранее специалистами был назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье.

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