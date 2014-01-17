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Россиянам посоветовали не пить пиво в жару
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Россиянам посоветовали не пить пиво в жару

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Пиво нарушает распределение воды в организме.

Пить пиво в жаркую погоду нежелательно, так как этот напиток нарушает распределение воды в организме и ухудшает метаболические процессы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Пиво – это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению жидкости в межклеточном пространстве.

Зухра Павлова, эндокринолог

Также, по словам медика, пиво в жаркую погоду может вызвать развитие ожирения, так как это очень калорийный напиток.

Ранее специалистами был назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье.

Фото: pixabay

Теги: зухра павлова, пиво, эндокринолог
Категории: Лента новостей, Здоровье, Общество,

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