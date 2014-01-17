Россиянам посоветовали не пить пиво в жару

Пить пиво в жаркую погоду нежелательно, так как этот напиток нарушает распределение воды в организме и ухудшает метаболические процессы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Пиво – это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению жидкости в межклеточном пространстве.
Зухра Павлова, эндокринолог
Также, по словам медика, пиво в жаркую погоду может вызвать развитие ожирения, так как это очень калорийный напиток.
Ранее специалистами был назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье.
Фото: pixabay
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