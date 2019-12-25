Первое место в рейтинге занимает виски.

Назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье. Об этом сообщило издание Medikforum со ссылкой на экспертов. По мнению популярных специалистов, больше всего проблем для организма человека после употребления вызывает виски. Во многом реакция организма будет зависеть от интенсивности цвета напитка. Известно, что бесцветный алкоголь человек переносит легче. Также на состоянии могут сказаться присутствующие в напитке примеси.

Второе место в рейтинге получил темный ром, третье - бурбон. Далее в списке указаны красное вино и бренди. По словам экспертов, коктейли следует обозначить в отдельную подгруппу, так как в них может быть смешано несколько видов алкоголя.

Опасность для организма также вызывает пиво. Зачастую этот напиток употребляется в большом количестве. Такая норма увеличивает риск наступления похмелья.

В Минздраве предупредили, что алкоголь и табак повышают риск заражения COVID-19.

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