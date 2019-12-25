Закусывание алкоголя жирной пищей представляет смертельную опасность

Специалист отметил, что многие во избежание быстрого опьянения заедают алкоголь жирной пищей.

Выпивка и чрезмерное потребление пищи в праздник наносят двойной удар по поджелудочной железе. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап.

Острый панкреатит, к примеру, смертельно опасное состояние. Если у мужчины молодого или зрелого возраста вдруг возникает острый панкреатит, это, скорее всего, панкреатит алкогольный. Юрий Сиволап

Специалист отметил, что многие во избежание быстрого опьянения заедают алкоголь жирной пищей. А так делать не стоит, так как в этом случае поджелудочная железа будет испытывать на себе двойную нагрузку. Сиволап также рассказал, что панкреатит может возникнуть просто из-за того, что "человек перебрал", если особенно при этом много закусывал. Врач посоветовал много не пить и не есть во время застолья.

Диетологи также рекомендовали не пить много шампанского на Новый год.

Фото: pixabay