По словам Брюна, пациенты, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят коронавирус.

В Минздраве предупредили, что алкоголь и табак повышают риск заражения COVID-19. С заявлением выступил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.

По его словам, употребление спиртных напитков, никотиносодержащих продуктов и наркотиков увеличивает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

И утяжеляет течение заболевания. Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ

По его словам, пациенты, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят коронавирус.

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