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В Минздраве предупредили, что алкоголь и табак повышают риск заражения COVID-19
Сегодня, 16:35
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matveyvn

В Минздраве предупредили, что алкоголь и табак повышают риск заражения COVID-19

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По словам Брюна, пациенты, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят коронавирус.

В Минздраве предупредили, что алкоголь и табак повышают риск заражения COVID-19. С заявлением выступил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.

По его словам, употребление спиртных напитков, никотиносодержащих продуктов и наркотиков увеличивает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

И утяжеляет течение заболевания.

Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ

По его словам, пациенты, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят коронавирус.

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Теги: алкоголь, коронавирус, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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