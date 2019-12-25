В Минздраве предупредили, что алкоголь и табак повышают риск заражения COVID-19. С заявлением выступил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.
По его словам, употребление спиртных напитков, никотиносодержащих продуктов и наркотиков увеличивает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.
И утяжеляет течение заболевания.
Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ
По его словам, пациенты, страдающие алкоголизмом, тяжелее переносят коронавирус.
Ранее Яндекс рассказал, что интересовало россиян в 2020 году.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все