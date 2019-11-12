Росконтроль назвал марки лучшего сгущенного молока

Специалисты проверили 13 брендов сгущенки.

Специалисты Росконтроля проверили 13 торговых марок сгущенного молока и назвали лучшие и худшие бренды сгущенки. Об этом сообщается на сайте организации.

Каждый продукт тестировался по более чем 50 параметрам. В итоге в черный список Росконтроля попали две торговые марки сгущенного молока – "Главпродукт" и "Глубокое". Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию "цельное сгущенное молоко с сахаром". Сгущенка торговой марки "Глубокое" не прошла проверку по массовое доле жира. Кроме того, в обоих образцах нашли нарушение стандарта по вязкости, указанного в маркировке.

В свою очередь рекомендованы к покупке марки сгущенного молока "Алексеевское", "РогачевЪ", "Молочная страна", "Совок" и "Волоконское". Остальные бренды, кроме занесенных в черный список, эксперты отнесли к категории товаров с замечаниями.

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