Роспотребнадзор: Качество воды в Петербурге отвечает всем требованиям

Ее можно пить даже прямо из-под крана.

В петербургском отделении Роспотребнадзора заявили, что качество воды в городе соответствует всем требованиям и нормам законодательства. Об этом "Интерфаксу" сообщила Наталия Башкетова.

Согласно многолетнему мониторингу вода отвечает всем требованиям, особенно в разводящей сети, несмотря на качество водоисточника прокомментировала эксперт

Женщина добавила, что качество воды в Неве оставляет желать лучшего. Она не проходит по микробиологическим показателям. Однако петербуржцев спасает трехступенчатая фильтрация ресурса. Система очистки создана ГУП "Водоканалом СПб". Благодаря технологии, потребители могут пить воду прямо из водопроводного крана в своей квартире.

По микробиологии у нас вода абсолютно безопасна. Мы единственный в стране субъект, где население на 100% обеспечено доброкачественной питьевой водой резюмировала специалист

Ранее Piter.tv писал о том, что ежегодно в управление поступает по 200 жалоб на качество питьевой воды по городу. Сотрудники организации даже определили районы "с плохим качеством" холодной воды.

Фото: Piter.tv

