Названы районы Петербурга с плохим качеством холодной воды

Чаще всего на некачественную холодную воду претензии поступали из Невского и Центрального районов.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что чаще всего петербуржцы жалуются на некачественную холодную воду в Невском и Центральных районах. Об этом рассказал начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов.

Эксперт заявил, что на низкое качество холодной воды претензии поступили от 16 % заявителей. В ведомство пришло около 4,5 тысячах жалоб. В центре зачастую это было связано с некачественной работой УК. Дело в том, что вовремя не была сделана промывка труб.

При этом в городе на Неве за 2019 год количество жалоб горожан по холодной воде снизилось на 15%.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы опасаются сокращения зарплаты из-за "четырехдневки".

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