Для большинства горожан основным преимуществом нового рабочего графика является возможность больше времени проводить с семьёй и друзьями.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что петербуржцы опасаются сокращения зарплаты из-за "четырехдневки". Соответствующее исследование провели Аналитики HeadHunter.

Известно, что в опросе участвовали около 9 тысяч российских соискателей. Согласно исследованию, 46% горожан уверены, что четырехдневная рабочая неделя придет в Россию только через 3-5 лет. При этом 72% петербургских работников готовы к переходу на сокращенную неделю. Большинство россиян, которые намерены перейти на такой график работают в IT-сфере.

Большинсво жителей города на Неве отметили, что "четырехдневка" хороша тем, что появится возможность больше времени проводить с семьёй и друзьями.

Впервые о введении четырехдневной рабочей недели заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В настоящий момент эксперты пытаются понять, как четырехдневка будет влиять на экономику страны и производительность труда россиян.

Ранее мы сообщали о том, что петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей.

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