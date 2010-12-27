Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей

В городе на Неве сосредоточены разные отрасли экономики и специалисты огромного спектра профессий.

Петербург может стать первым городом России, где введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявила заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда в Петербурге".

По словам эксперта, начать могут именно с Северной столицы, так как в городе на Неве сосредоточены разные отрасли экономики и проживают специалисты огромного спектра профессий.

Впервые о введении четырехдневной рабочей недели заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В настоящий момент эксперты пытаются понять, как четырехдневка будет влиять на экономику страны и производительность труда россиян.

Ранее в Минэкономразвития назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.

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