Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей

Петербург может стать первым городом России, где введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявила заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда в Петербурге".
По словам эксперта, начать могут именно с Северной столицы, так как в городе на Неве сосредоточены разные отрасли экономики и проживают специалисты огромного спектра профессий.
Впервые о введении четырехдневной рабочей недели заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В настоящий момент эксперты пытаются понять, как четырехдневка будет влиять на экономику страны и производительность труда россиян.
Ранее в Минэкономразвития назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Фото: pixabay.com
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