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Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей
Сегодня, 14:37
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Alena_Zinovieva

Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей

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В городе на Неве сосредоточены разные отрасли экономики и специалисты огромного спектра профессий.

Петербург может стать первым городом России, где введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявила заведующая кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инесса Тарусина в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда в Петербурге".

По словам эксперта, начать могут именно с Северной столицы, так как в городе на Неве сосредоточены разные отрасли экономики и проживают специалисты огромного спектра профессий.

Впервые о введении четырехдневной рабочей недели заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В настоящий момент эксперты пытаются понять, как четырехдневка будет влиять на экономику страны и производительность труда россиян.

Ранее в Минэкономразвития назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: pixabay.com

Теги: дмитрий медведев, инесса тарусина, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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