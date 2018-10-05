В Минэкономразвития назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Это станет возможным при решении двух важных вопросов.

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. По мнению чиновника, это станет возможным только после повышения доходов населения и роста производительности труда. Об этом пишет ТАСС.

Возможные сроки перехода на новую систему Орешкин называть отказался. Однако уточнил, что "решать задачи нужно поэтапно", сконцентрировавшись на первом этапе — повышении доходов россиян.

Первым о возможности перехода на четыредневку заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сославшись на опыт Новой Зеландии. Эту идею, согласно опросу ФОМ, поддержали 53 % россиян.

Ранее врачи заявили, что четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению людей.

Видео: YouTube / Минэкономразвития России, Сергей Алексашенко, Лидеры России