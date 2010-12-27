Ученые разработали метод сбора питьевой воды из воздуха пустыни

Аппарат преобразует энергию солнца.

Современные ученые смогли разработать способ добычи воды в пустыне. Ранее подобные решения находились, но их реализация была невозможна из-за дороговизны. Теперь же американские химики собрали аппарат, способный собирать экологически чистую энергию солнца и преобразовывать ее в воду. Он получил название MOF-303.

Оборудование представляет собой пористые каркасы из металла и органических соединений. Он работает по принципу губки. Аппарат всасывает воздух и конденсирует из него пар. Затем этот пар превращается в воду. Уже сейчас устройство можно применять в засушливых регионах мира.

Напомним, что ранее ученые использовали в качестве материала цирконий. Он стоит около 160 долларов за один килограмм, поэтому невыгоден массовому производству. В первых версиях также страдал КПД. Теперь же цирконий заменили более дешевым алюминием. Новый каркас обходится изготовителя в 3 доллара за килограмм.

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Фото: Pixabay.com

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