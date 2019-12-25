Медики создали имитацию аминокислоты, которая заставляет злокачественные клетки ликвидироваться.

Ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств. Об этом заявили сингапурские ученые. Они смогли в рамках проведенного исследования заставить злокачественные клетки самоуничтожиться благодаря системы, напоминающей троянского коня по принципу действия.

Специалисты использовали наночастицы, которые были покрыты L-фенилаланином (аминокислотой). От данного вещества зависят рост и развитие раковых клеток. Человеческий организм не вырабатывает данную аминокислоту самостоятельно. Она усваивается из молочных продуктов и мяса.

Ученые провели лабораторные тесты на мышах. Оказалось, что имитатор аминокислоты "изобразил" дружественное для злокачественных клеток вещество. В действительности он заставил клетки ликвидироваться. "Режим" запустился благодаря ускоренной выработке активных форм кислорода.

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