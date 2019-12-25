"Хитрость" заключается в том, что вторжение вируса в организм замедляет его реакции.

Ученые рассказали в чем заключается "хитрость" COVID-19. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американского вирусолога Шэйна Кротти.

Как уточнил Шейн, "хитрость" заключается в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа. Ученые уже обращали внимание на связь коронавируса с недостатком интерферона. Нехватка вещества может стать решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни. По данным американских специалистов, использование синтетических интерферонов может быть эффективно в борьбе с COVID-19. В целом, их регулярно применяют для лечения других заболеваний.

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