Ученые выявили проблемы с потовыми железами на "закрашенных" участках кожи.

Татуировки негативно влияют на терморегуляцию кожи. Об этом заявили представители Южного методистского университета под руководство автора проекта Скотта Дэвиса. Им удалось доказать, что на затуированных участках кожи человека фиксируются термические нарушения. Узор повреждает потовые железы.

В рамках исследования ученые изучили показатели людей, набивших себе татуировки на плечах и предплечьях. Добровольцев облачили в специальные костюмы и на протяжении получаса в них подавалась горячая вода. Это заставляло людей потеть. Оказалось, что кожа с татуировками и без начинала выделять пот одновременно. Однако потоотделение на закрашенных участков велось слабее, а на чистых участках кожи - велось в полную мощь. Ученые отметили, что наличие одного-двух рисунков на коже серьезно не должно навредить организму.

Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку на всю грудь ради новой роли.

Фото: Pixabay.com