Тату-мастера, обвиняемую по делу об оскорблении чувств верующих, задержали в Пулково

По данным источника, девушка с 2023 года становилась участницей интернет-скандалов, связанных с татуировками.

В петербургском аэропорту Пулково задержали 24-летнюю тату-художницу, которую обвиняют в оскорблении чувств верующих. Об этом 18 февраля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По данным источника, девушка с 2023 года становилась участницей интернет-скандалов, связанных с татуировками. Она делилась в социальных сетях своими работами с религиозными символами и добавлением к ним котиков, персонажей из аниме.

Накануне тату-художница опубликовала фото татуировки, сделанной на голени. На ней изображена аниме-девочка на коленях у Иисуса Христа. Работой заинтересовались активисты, которые обратились с жалобой об оскорблении чувств верующих в СК РФ.

Девушка, узнав о жалобе активистов, решила покинуть страну. Она планировала улететь из Петербурга в Ереван, однако в Пулково ее задержала полиция.

Ранее мы рассказывали о том, что гражданина Германии с пакетом наркотических мармеладных мишек задержали в Пулково.

Фото: Piter.TV