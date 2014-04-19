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В Артмузе 40 тату-мастеров открыли выставку "Дисперсия боли"

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Посетители увидят 60 работ в разных техниках: от классической живописи до андеграундной татуировки.

Для концепции кураторы выбрали образ дисперсии, чтобы детально показать процесс создания тату.

Мы обыгрываем историю разложения физического чувства боли на несколько составляющих, смысловых слоев. И непосредственно разложения опыта татуировщика, опыта нанесения татуировки. Мы добавляем к этому смысловые уровни, связанные с его живописными экспериментами. 

Семен Моргунов, представитель пресс-службы Артмузы

Некоторые инсталляции многослойны, что дает возможность зрителю заглянуть "вглубь" работы. Таблички с рассказом о мастере: его стиль, опыт и кредо, помогают зрителю в восприятии картины.

У каждого из них есть либо академическое образование, либо человек татуирует больше семи лет, либо всю жизнь рисует, либо он - выходец из семьи художников.  

Семен Моргунов

Выставка продлится в Артмузе до 6 июня, вход свободный.

Ранее ученые из университета Южной Калифорнии сообщали, что чернила для татуировок помогли выявить рак

Видео, фото: Piter.tv

Теги: артмуза, дисперсия боли, татуировки
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

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