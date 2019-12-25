В "Артмузе" откроется выставка работ тату-мастеров

Открытие состоится 2 мая в 19:00.

В музее современного искусства "Артмуза" откроется большая выставка живописи тату-мастеров "Дисперсия боли". Свои работы представят более 40 татуировщиков из шести городов и трех стран.

Мастера работают в разных стилях: графика, illustration tattoo, мета-каллиграфия и лайнворк, реализм, фигуративизм и так далее. Среди авторов есть Instagram-блогеры, представители андеграунда, преподаватели художественных вузов. Помимо картин посетители увидят скульптуры и инсталляции.

Выставка будет проходить с 1 мая по 6 июня на третьем этаже. Вход свободный.

Ранее Piter.TV показал кадры с выставки 9-летнего Лени. Все картины мальчик с аутизмом нарисовал во время пандемии.

Фото: vk.com/pain_dispersion