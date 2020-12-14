В "Артмузе" открылась особенная выставка – 9-летнего Лёни. Все картины мальчик с аутизмом нарисовал во время пандемии

В петербургской галерее "Артмуза" открылась выставка юного художника LEO – девятилетний мальчик с аутизмом Лёня Левкович представил петербуржцам свои работы.

Первую картину Лёня нарисовал в начале пандемии, когда мама показала ролик "Секрет Джоконды" про Леонардо да Винчи. Вместе с родителями Лео изучает художников, смотрит про их творчество фильмы и мультики, слушает рассказы о картинах, а после подходит к холсту.

Тактильно ему очень нравится, когда он уже пишет. Ему нравится мягкость холста, как кисточка дотрагивается до холста, ему нравится смешивать краску на палитре. Ему нравится сам процесс. Олеся Левкович, мама Лёни

Героями картин становятся известные писатели и художники, семья Лёни и, конечно, он сам. У начинающего живописца есть индивидуальный стиль, например, одна из особенностей его произведений – выразительные глаза.

Он придумал, что будет синий фон. На синем фоне безопаснее рисовать – будто картина уже начата, и уже не так страшно начинать с чистого белого листа. А потом уже на этом фоне мазки смотрятся более дружелюбно. Олеся Левкович, мама Лёни

После просмотра фильма или чтения книги Лёня сам решает, что изобразить: Сальвадор Дали заинтересовал его тем, что он придумал логотип чупа-чупса.

Он не досмотрел фильм про Ван Гога, наверное, для него это было тяжело. Он посмотрел первые полчаса и побежал рисовать. Самое интересное: на автопортрете Ван Гога фон голубой, то Лёня сам нарисовал красный фон. Олеся Левкович, мама Лёни

На выставке можно не только смотреть на картины, но и трогать их. Лёня придумал инсталляцию "Лица", чтобы гости создавали разные настроения.

Лёня нарисовал эскиз на картонке, потом он вырезал кружки, а я их приколол гвоздиком. Вырезали круги, я это всё совместил, скрепил. И Лёня в последние две ночи всё дорисовал. Владимир Левкович, папа Лёни

Мастера LEO ждут в Москве, Иркутске и Калининграде с новыми произведениями.

Это увлечение нравится не только ему, как одиночке, а нравится многим людям. И это классно, потому что благодаря этим работам он приобщается к большинству, к социуму. Это очень важно. Олеся Левкович, мама Лёни.

Видео, фото: Piter.TV