Труп мужчины с ликом Христа на груди нашли в парке Воинской славы

На теле погибшего не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

В четверг, 24 июня, в Невском районе Петербурга обнаружили труп мужчины 60 лет с многочисленными татуировками. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На бездыханное тело мужчины наткнулись прохожие во время прогулки в парке Воинской славы. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.

Все тело погибшего было покрыто татировками. На груди нарисован лик Христа, на левой ноге красовалась рука с розой, на правой – рука с кинжалом. Мужчина был одет в синий спортивный костюм и майку. Его личность устанавливается.

Ранее мы писали, что петербуржец умер в больнице после двух эпилептических припадков подряд.

Фото: pixabay.com