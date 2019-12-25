Петербуржец умер в больнице после двух эпилептических припадков подряд

Мужчина ударился головой и получил открытую черепно-мозговую травму.

В четверг, 24 июня, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации 35-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой неизвестной давности. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшего поместили в кардиореанимацию в состоянии клинической смерти. Спустя 30 минут после госпитализации он скончался.

Отец погибшего рассказал, что у его сына пару дней назад был приступ эпилепсии, в ходе которого он упал и ударился головой. Мужчину госпитализировали, однако он самостоятельно покинул больницу. Вероятнее всего, приступ повторился. Он стал для петербуржца смертельным.

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Фото: Piter.TV