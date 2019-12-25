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Помощнику машиниста переломало ноги в ДТП с иномаркой под Гатчиной
Сегодня, 11:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Помощнику машиниста переломало ноги в ДТП с иномаркой под Гатчиной

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Иномарка столкнулась с локомотивом на частной железной дороге.

Иномарка столкнулась с локомотивом в Гатчине, пострадал помощник машиниста.

Авария произошла 22 июня в 10:22 утра на нерегулируемом переезде частной железной дороги, ведущей в промзону. Водитель автомобиля Nissan X-trail въехал в локомотив местной транспортной компании.

Помощник машиниста в этот момент находился на платформе локомотива, ему зажало ноги. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытым переломом нижней конечности и сочетанными травмами в Гатчинскую КМБ.

Недавно пьяный мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву с Благовещенского моста.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, локомотив
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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