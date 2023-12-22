Гражданина Германии с пакетом наркотических мармеладных мишек задержали в Пулково

Мужчина уверяет, что употреблял сладости для решения проблем со сном.

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у гражданина Германии пакетик мармеладных мишек, содержащих каннабис. Пресс-служба СЗТУ уточняет, что речь идёт о 38-летнем иностранце, который летел из Гамбурга в Стамбул с транзитной остановкой в Санкт-Петербурге. Мужчина планировал встретиться со знакомой по интернет-переписке и немного попутешествовать по России.

Осматривая багаж туриста, таможенный инспектор обратил внимание на полимерный пакет с надписью "Fink green goldbears" и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находились шесть мармеладных конфет весом около 20 граммов. Вопреки надписи на упаковке зеленые золотые мишки оказались черно-коричневыми и обладали резким запахом. Экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола. Это наркотическое средство и, следовательно, запрещено к перемещению через таможенную границу. Пресс-служба СЗТУ

Житель Германии не стал отрицать факт перевозки "особых сладостей". Он объяснил, что несколько месяцев назад купил их в специализированном магазине. По его словам, речь шла о 10 конфетах, содержащих марихуану. При этом немец уверял таможенников, что ранее неоднократно путешествовал по миру с таким грузом. Он употреблял мармеладки "для спокойного сна", а таможенные органы других стран никаких претензий пассажиру не предъявляли.

По факту контрабанды наркотического средства через таможенную границу ЕАЭС возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ