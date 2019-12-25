На груди актера появился черный рисунок с изображением Мадонны.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку на всю грудь ради новой роли. Об этом сообщает Hypebeast.

На снимках видно, что на груди актера появилось большое изображение Мадонны, которая обнимает клоуна. Не уточняется настоящая ли татуировка.

Известно, что татуировка появилась на теле Шайа ЛаБафа для предстоящей роли. Он сыграет коллектора в фильме "выбивая долги". Действие происходит в Лас-Анджелесе. Главные роли в фильме исполнили Шайа ЛаБаф, Лана Паррия и Эльпидия Каррильо.

Выход киноленты на большие экраны запланирован на 26 ноября 2020 года.

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Фото:complex/instagram