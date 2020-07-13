В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что вышел трейлер драмы "Опасный элемент" о Марии Кюри. Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.
В сюжете киноленты история о лаурете Нобелевской премии по физике и химии Марии Кюри. Зрителям расскажут о её детстве и о том, как она познакомилась с коллегой-ученым и будущим мужем Пьером Кюри. Главную роль исполнит номинантка на "Оскар" Розамунд Пайк.
Премьера ожидается 24 июля на платформе Amazon prime video.
Ранее мы сообщали о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.
Видео:Amazon Prime Videо/YouTube
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