Премьера ожидается 24 июля на платформе Amazon prime video.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что вышел трейлер драмы "Опасный элемент" о Марии Кюри. Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В сюжете киноленты история о лаурете Нобелевской премии по физике и химии Марии Кюри. Зрителям расскажут о её детстве и о том, как она познакомилась с коллегой-ученым и будущим мужем Пьером Кюри. Главную роль исполнит номинантка на "Оскар" Розамунд Пайк.

Премьера ожидается 24 июля на платформе Amazon prime video.

Ранее мы сообщали о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.

Видео:Amazon Prime Videо/YouTube