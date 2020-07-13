Изначально фильм планировали показывать в кино в мае, но из-за пандемии картина миновала прокат.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом. Киноленту презентовали в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

В сюжете киноленты "Грейхаунд" история морского офицера Эрнста Краузе, который ни разу не принимал участия в боевых действиях. При этом он получает назначение на должность капитана эсминца ВМС США. Действие фильма происходит на фоне Второй мировой войны в 1942 году.

Отметим, что изначально киноленту должны были показывать в мае, но из-за пандемии прокат не состоялся.

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Видео:RHG/YouTube