Сериал "Андреевский флаг" выходит на Первом канале

История расскажет о семье военных моряков, которые посвятили жизнь службе на подводном флоте.

В понедельник, 13 июля, на Первом канале состоится премьера нового 16-серийного фильма "Андреевский флаг" режиссера Виталия Воробьева. Роли в нем исполнили Дмитрий Миллер, Анатолий Васильев, Елена Проклова, Семен Шемес и др. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

История расскажет о военных моряках из семьи Чернобаевских, которые посвятили жизнь службе на подводном флоте. Григорий Сергеевич (Анатолий Васильев) выходит в отставку в звании вице-адмирала на Балтийском флоте. Его дело продолжает сын – командир атомной подводной лодки, капитан 2-го ранга Сергей (Дмитрий Миллер). На внука Валеру (Семен Шемес), который пока учится в школе, возлагаются соответствующие надежды.

Центральной темой "Андреевского флага" становится выбор между собственными желаниями и семейными традициями, личной выгодой и честью, долгом службы и человеческим участием.

Съемки фильма велись в Калининграде и двух других городах области – курортном Светлогорске и военном Балтийске. "Андреевский флаг" производился в тесном сотрудничестве с Министерством обороны России. Военно-морской флот предоставил кинематографистам подводные лодки и корабли.

В ленте можно увидеть кадры реальных учений. Актерский состав проекта дополнили моряки.

Ранее мы писали, что фильм "Прочь" признан лучшим хоррором десятилетия.

Фото: пресс-служба Первого канала