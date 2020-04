Планета исчезла со снимков космического телескопа "Хаббла".

Ученые раскрыли секрет планеты Дагон, которой никогда не существовало. Об этом сообщили американские исследователи из Аризонского университета в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ранее наука считала, что планета существовала из-за свидетельств телескопа "Хаббл". Аппарат фиксировал космический сигнал. Ученые из СШа полагают, что сигнал подавал не Дагон. Он мог стать последствием столкновения двух ледяных небесных тел.

Напомним, что "Хаббл" заметил экзопланету Фомальгаут b еще 13 ноября 2008 года. Она якобы находилась на краю околозвездного диска звезды Фомальгаут в созвездии Южной Рыб. В 2011 году открытие планеты подтвердили ученые из проекта ALMA. Они заметили сигнал планеты благодаря радиотелескопам, расположенным в пустыне Атакама в Чили. Кроме Фомальгаут b они выявили также планету Фомальгаут c. С 2015 года Фомальгаут b стали называть Дагоном в честь семитского божества. Ученые определили, что планету можно отнести к классу газовых гигантов, а также, что она вращается вокруг собственной звезды по длинной эллиптической орбите.

В настоящее время ученые проанализировали неопубликованные данные "Хаббла" от 2014 года. Изображения звездного неба не зафиксировали планету в космосе.Предположительно, планеты никогда не существовало. Яркое пятно, которое ранее видели ученые, могло быть следствием столкновения небесных тел.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома "Байконур".