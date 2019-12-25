Ученые поняли, когда современные люди достигли каждого из 7 континентов

Современные люди в настоящее время постоянно живут на всех континентах, кроме Антарктиды, но так было не всегда. После того как наш вид, Homo sapiens, появился в Африке по меньшей мере 300 000 лет назад, некоторые из нас в конце концов отправились в путь, путешествуя по всему миру.

Из Африки

Сегодня общепринятыми представлениями об эволюции человека являются теории "из Африки", согласно которым H. sapiens эволюционировал в Африке и распространился на другие континенты, иногда вытесняя или скрещиваясь с другими представителями рода Homo, известными как гоминиды. Некоторые учёные когда-то рассматривали "мультирегиональную" гипотезу (также известную как "гипотеза канделябра"), согласно которой H. sapiens также эволюционировал в других местах, в том числе в Европе и Азии. директор Австралийского исследовательского центра эволюции человека при Университете Гриффита в Брисбене, палеоантрополог Майкл Петраглиа в интервью научному изданию Live Science о том, что мультирегиональная гипотеза в настоящее время отвергнута

Нет никаких оснований для мультирегиональной или канделябровой модели эволюции человека. Все доказательства указывают на происхождение и перемещение Homo sapiens из Африки. Майкл Петраглиа, палеоантолог

Согласно недавним исследованиям, H. sapiens эволюционировал из более ранних гоминидов в Африке около 300 000 лет назад, а наш вид впервые распространился оттуда около 200 000 лет назад, или примерно через 100 000 лет после своего появления.

В Азию

Наш вид впервые распространился из Африки в восточную часть Средиземноморья, вероятно, через Синайский полуостров между Египтом, Иорданией и Израилем. Хотя сейчас Синай — это пустыня, учёные считают, что он был гораздо более зелёным, когда анатомически современные люди впервые отправились туда. Согласно другой гипотезе, первые современные люди мигрировали из Африки по сухопутному мосту в южной части Красного моря, через Баб-эль-Мандебский пролив (в переводе с арабского "Ворота скорби") на Аравийский полуостров, который, как считается, сотни тысяч лет назад был более зелёным. Однако исследование, опубликованное в 2006 году, показало, что такого сухопутного моста не было. Но исследователи отметили, что Баб-эль-Мандебский пролив всегда был шириной всего в несколько километров, поэтому люди могли переплывать его или переправляться на вёслах.

Из Восточного Средиземноморья H. sapiens быстро распространился на восток, в Азию. Петраглиа сообщил авторам издания Live Science в электронном письме о том, что несколько волн древних людей, возможно, обосновались вдоль ближайших к Азии побережий более 100 000 лет назад, а затем переместились во внутренние районы. В период с 54 000 до 44 000 лет назад некоторые представители H. sapiens скрещивались с денисовцами, другим ранним видом людей, и поэтому генные варианты денисовцев теперь встречаются в геномах многих азиатов.

В Европу

По информации от Майкла Петраглиа, все доказательства указывают на происхождение и перемещение Homo sapiens из Африки Самое раннее свидетельство существования H. sapiens в Европе было найдено в пещере Апидима на юге Греции и датируется примерно 210 000 лет назад. Такие сведения журналистам предоставил генетик-эволюционист из Университета Хаддерсфилда в Великобритании Мартин Ричардс. Он объяснил в статье для Live Science, что если эта датировка верна, то, возможно, это очень ранняя волна миграцииH. sapiens, которая вымерла или отступила во время оледенения. В целом учёные сходятся во мнении, что наш вид прибыл в Европу на постоянное место жительства от 50 000 до 60 000 лет назад и что за это время они скрещивались с существовавшей популяцией своих близких родственников, неандертальцев, и вытеснили их.

В Океанию

Датирование митохондриальной ДНК показало, что H. sapiens прибыли в Юго-Восточную Азию около 60 000 лет назад. Мартин Ричардс, генетик-эволюционист

Оттуда они распространились в доисторические регионы Сунда и Сахул, которые впоследствии стали Юго-Восточной Азией и Австралией, которые в то время были в основном сушей. Археологические находки свидетельствуют о том, что современные люди жили в регионе Новой Гвинеи до 50 000 лет назад. Теперь учёные считают, что они распространились оттуда по островам Тихого океана в результате волн миграции, которые включали экспансию лапита около 3000 лет назад и полинезийскую экспансию около 1500 лет назад.

В Северную Америку

Согласно ведущей теории о происхождении коренных народов Северной Америки, "палеоиндейцы" прибыли сюда около 13 000 лет назад из Сибири по сухопутному мосту, называемому Берингией, на Аляску. Но теперь археологи обнаружили свидетельства поселений, существовавших до культуры Кловис, и ещё более древние следы человека в Нью-Мексико, которые позволяют предположить, что первые жители Северной Америки прибыли этим путём и, возможно, вдоль побережья Тихого океана по меньшей мере 23 000 лет назад.

В Южную Америку

Археологические и генетические данные свидетельствуют о том, что ранние представители современного человека распространились из Северной Америки через Центральную Америку в Южную Америку, где окаменелости и археологические артефакты указывают на то, что они прибыли туда около 15 000 лет назад. Например, хорошо изученный памятник Монте-Верде II на юге Чили датируется примерно 14 550 годами назад. Однако некоторые учёные спорят о дате первого прибытия человека в Южную Америку.

В Антарктиду

Традиционно считается, что первым человеком, ступившим на Антарктиду, был американский охотник на тюленей и исследователь Джон Дэвис, который, как сообщается, достиг седьмого континента в 1821 году. Однако его заявление оспаривается. Вместо него это мог быть норвежский бизнесмен Хенрик Булль или норвежский исследователь Карстен Борхгревинк, которые утверждали, что побывали там в 1895 году. Существует также предположение, что первые маори приплыли в Антарктиду из Новой Зеландии ещё в VII веке, но многие историки и учёные не согласны с этим.

Таяние антарктических ледяных щитов замедлит самое сильное океаническое течение на Земле.

Фото: pxhere.com; Carlos A. Fernandes,Eelco J. Rohling,Mark Siddall, onlinelibrary.wiley.com