Таяние антарктических ледяных щитов замедлит самое сильное океаническое течение на Земле

Австралийские ученые рассказали о влиянии глобального потепления на мировой океан.

Исследователи обнаружили, что тающие ледяные щиты замедляют Антарктическое циркумполярное течение (ACC), самое сильное в мире океаническое течение. Это таяние влияет на глобальные климатические показатели, включая повышение уровня моря, потепление океана и жизнеспособность морских экосистем. Ученые из Мельбурнского университета и Норвежского научно-исследовательского центра NORCE показали, что к 2050 году при высоком уровне выбросов углерода нынешнее замедление составит около 20 процентов. Ожидается, что этот приток пресной воды в Южный океан изменит такие его свойства, как плотность (солёность), и характер циркуляции.

Исследователи из Мельбурнского университета, специалист по гидродинамике доцент Бишаддатта Гайен и специалист по климату доктор Таймур Сохаил, а также океанограф доктор Андреас Клокер из Норвежского исследовательского центра NORCE проанализировали моделирование течений в океане и морских льдов с высоким разрешением, перенос тепла и другие факторы, чтобы оценить влияние изменения температуры, солёности и ветровых условий.

Океан — чрезвычайно сложная и тонко сбалансированная система. Если этот "двигатель" выйдет из строя, это может привести к серьёзным последствиям, в том числе к большей изменчивости климата, более экстремальным условиям в определённых регионах и ускоренному глобальному потеплению из-за снижения способности океана поглощать углерод. Бишаддатта Гайен, автор статьи

Антарктический циркумполярный течение служит барьером для инвазивных видов, таких как плоты из южного фукуса, которые перемещаются по течению, или морских животных, таких как креветки или моллюски, которые попадают в Антарктиду с других континентов. По мере замедления и ослабления ACC возрастает вероятность того, что такие виды проникнут на хрупкий Антарктический континент, что может оказать серьёзное влияние на пищевую цепочку и, например, изменить рацион антарктических пингвинов. Северо-Атлантическое течение, более чем в четыре раза более сильное, чем Гольфстрим, является важнейшей частью мирового "океанического конвейера", который перемещает воду по всему земному шару, связывая Атлантический, Тихий и Индийский океаны, и является основным механизмом обмена теплом, углекислым газом, химическими веществами и биологическими организмами между этими океаническими бассейнами.

Исследователи использовали самый быстрый в Австралии суперкомпьютер и климатический симулятор GADI, расположенный в Национальной исследовательской инфраструктуре Access в Канберре. Базовая модель (ACCESS-OM2-01) разрабатывалась в течение нескольких лет австралийскими исследователями из различных университетов. Прогнозы, рассмотренные в этом анализе, были составлены исследовательской группой из Университета Нового Южного Уэльса, которая обнаружила, что перенос океанской воды с поверхности в глубину также может замедлиться в будущем. Согласно прогнозам, замедление будет аналогичным при более низком уровне выбросов, если таяние льдов ускорится, как прогнозируется в других исследованиях.

Парижское соглашение 2015 года было направлено на то, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Многие учёные согласны с тем, что мы уже достигли этой цели в 1,5 градуса, и, вероятно, станет ещё жарче, что приведёт к таянию антарктических льдов. Таймур Сохаил, автор статьи

Он добавил, что совместные усилия по ограничению глобального потепления (путём сокращения выбросов углекислого газа) ограничат таяние антарктических льдов, предотвратив прогнозируемое замедление ACC. Исследование, опубликованное сегодня в Environmental Research Letters, показывает, что влияние таяния льдов и потепления океана на ACC более сложное, чем считалось ранее.

Тающие ледяные щиты сбрасывают огромное количество пресной воды в солёный океан. Это внезапное изменение "солёности" океана имеет ряд последствий, в том числе ослабление опускания поверхностных вод океана на глубину (так называемой антарктической придонной воды) и, согласно этому исследованию, ослабление сильного океанического течения, окружающего Антарктиду. Бишаддатта Гайен, автор статьи

По его словам, новое исследование контрастирует с предыдущими работами, которые предполагали, что ACC может ускоряться из-за более резких температурных перепадов на разных широтах океана, вызванных изменением климата. Эксперт указал, что модели океана исторически не могли адекватно воспроизводить мелкомасштабные процессы, контролирующие силу течений. Исследованная ммодель воспроизводит такие процессы и показывает механизм, с помощью которого, согласно прогнозам, в будущем АТР замедлится. Однако для окончательного определения реакции течения на изменение климата необходимы дальнейшие наблюдения и моделирование в этом малоизученном регионе.

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Фото: pxhere.com, IOP Publishing Ltd, 2025 Environ. Res. Lett. 20 034046