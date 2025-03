Кэти Перри отправится в космос с историческим женским экипажем на ракете Blue Origin

Речь идет о первом полностью женском космическом экипаже со времен Валентины Терешковой.

Американская исполнительница таких популярных песен как "E.T." and "Firework" Кэти Перри полетит на собственном фейерверке, когда присоединится к первому полностью женскому экипажу, который отправится в космос на ракете Blue Origin New Shepard в конце этого года. Миссию, которая стартует этой весной, возглавит Лорен Санчес — партнёр миллиардера и основателя Blue Origin Джеффа Безоса, — которая собрала уважаемую команду знаменитостей, учёных и журналистов, чтобы присоединиться к ней в полёте.

Кэти имеет честь быть частью первого полностью женского экипажа Blue Origin и надеется, что её путешествие вдохновит её дочь и других людей стремиться к звёздам, в прямом и переносном смысле. официальное заявление от компании Blue Origin

Известно, что Санчес и Перри совершат суборбитальный космический полёт с территории космодрома компании Blue Origin , расположенного в Западном Техасе. Компанию звездам составит генеральный директор STEMBoard и бывшая учёный-ракетчик NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн, соведущая телеканала CBS Mornings Гейл Кинг и учёный-исследователь в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен. Речь идет о первом в истории полностью женском космическом экипаже с тех пор, как в 1963 году Советский Союз вывел на орбиту космонавтку Валентину Терешкову, которая стала первой женщиной в космическом пространстве. Лорен Санчес надеется, что эта миссия "вдохновит следующее поколение исследователей", согласно заявлению Blue Origin.

Для неё большая честь возглавить команду исследователей в миссии, которая изменит их представление о Земле, позволит им поделиться своими историями и окажет долгосрочное влияние, которое вдохновит будущие поколения. официальное заявление от компании Blue Origin

Компания Blue Origin объявила о своей женской миссии NS-31 через два дня после успешного запуска своего последнего космического туристического рейса NS-30, в котором участвовали шесть человек. В рамках этой миссии в космос и обратно отправились венчурный инвестор Лейн Бесс (многократный участник полётов на ракете Blue Origin), испанский телеведущий Хесус Каллеха, предприниматель-физик Элейн Чиа Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт, партнёр хедж-фонда Тушар Шах и шестой неназванный член экипажа.

Ракета New Shepard компании Blue Origin — это многоразовый ускоритель и капсула для экипажа, созданная для полётов с пассажирами и проведения экспериментов в суборбитальном пространстве. Хотя космическая капсула ракеты не может выйти на околоземную орбиту, она поднимается выше линии Кармана на 62 мили (100 километров), которая считается границей космоса. Полёты длятся недолго, около 11 минут, и позволяют пассажирам испытать примерно 4 минуты невесомости и полюбоваться Землёй из космоса через большие иллюминаторы New Shepard.

Фото: Blue Origin