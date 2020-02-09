Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Именно к этому времени в Ухане должны заболеть примерно 5% населения.

Стало известно, что ученые определили срок пика распространения коронавируса. Сотрудники Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней определили, что он наступит во второй половине февраля.

Результат удалось получить, собрав модель на основе данных о заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, очагах нового заболевания.

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Видео: ITV News / YouTube