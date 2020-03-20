Российские специалисты опровергли предположения китайских медиков.

Российские ученые оценили вероятность бесплодия из-за коронавируса. Ранее в Сети появилась информация о том, что инфекция может сказаться на репродуктивной функции мужчин. Соответствующий доклад опубликовали китайские ученые из провинции Хубэй. Они утверждают, что мужчинам, перенесшим COVID-19, надо провериться на бесплодие. Ситуация объясняется тем что вирус генетически похож на тот, который вызывает SARS (атипичную пневмонию). Во время эпидемии исследователи наблюдали у мужчин воспаление в тканях яичек. Они предположили, что изменения связаны с атипичной пневмонией. Позже доклад удалили из Интернета.

В Сеченовском университете опровергли предположение иностранных коллег. Замдиректора по научной работе Дмитрий Еникеев пояснил "Известиям", что переболевшие SARS позже не отмечали признаков и симптомов воспаления яичек.

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