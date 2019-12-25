Ученые оценили летальность коронавируса

Новая инфекция уступает лихорадке Эбола, но более губительна, чем сезонный грипп.

Ученые оценили летальность новой коронавирусной инфекции. По их данным, COVID-19 более губителен, чем сезонный грипп, однако не так опасен, как вирус Эбола. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уровень летальности коронавируса определяли, опираясь на несколько исследований, сделанных в период пандемии. Большинство специалистов сошлись на мнении, что в среднем от COVID-19 умирает 5-10 человек на тысячу инфицированных, то есть 0,3% до 1,5%. При этом смертность зависит от возраста зараженного, качества медицины в стране и других факторов.

При этом ученые заметили заметные расхождения своих подсчетов и данных официальной статистики. Согласно им, в мире на более 14,7 млн заразившихся приходится порядка 610 тысяч смертей, то есть летальность составляет примерно 4,14%. В России умирают около 1,6% людей с коронавирусом, в Москве – на 0,2% больше. В Петербурге, по данным оперативного штаба, умерли 6,1% от числа заболевших. И, как уточнили в Комздраве города, это только те, у кого коронавирус стал первопричиной смерти. Умершие от других заболеваний с сопутствующим COVID-19 в список жертв не попадают.

По мнению ученых, уровень летальности был снижен. Среди погрешностей они выделили бессимптомные случаи, которые не диагностировали. Согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, реальное число инфицированных в стране могло быть в среднем в 10 раз выше официально подтвержденных. А в Миссури так и вовсе в 24 раза.

"Будет неправильно сказать, что мы когда-либо получим абсолютно верные оценки [смертности]. Мы можем заметить тренд, но нам надо учитывать, что он может меняться", - заявил экономист Университета Джеймса Кука Леа Мерон.

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