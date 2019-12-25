Беглов: "Если вы не можете договориться об открытии ТЦ, тогда я сам поеду в Роспотребнадзор"

Градоначальник недоволен работой чиновников Смольного.

Губернатор Петербурга сказал вице-губернатору Евгению Елину ехать в Роспотребнадзор в Москве, если он не может договориться с местным ведомством об открытии ТЦ. Об этом он заявил на заседании правительства города. Александр Беглов недоумевает, почему в городе до сих пор не открыты торговые центры и стационарные рестораны.

Градоначальник отметил, что многие бизнесмены помогали городу во время пандемии, при этом ТЦ до сих пор закрыты. Из-за этого город недополучает средства в бюджет, а также от ограничительных мер страдают предприниматели.

В понедельник нужно сделать все, чтобы ТЦ и рестораны стационарные были открыты. приказал Беглов.

В ином случае губернатор собирается лично поехать в Москву, чтобы договориться с центральным Роспотребнадзором. Евгений Елин пообещал, что указание будет исполнено. Отметим, что до этого вице-губернатор намеревался заняться торговыми центрами через 1-2 недели.

Фото: Александр Беглов / VK