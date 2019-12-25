Евгений Елин рассказал, как будут работать ТЦ Петербурга после открытия

ТЦ могут открыть на следующей неделе.

Вице-губернатор Евгений Елин в разговоре с изданием "Невские Новости" пояснил, как будут работать торговые центры города и чего вообще стоит ожидать от ситуации.

Так, покушать на фуд-корте или провести время на развлекательной площадке в ТЦ пока будет невозможно. Пока все ограничения, которые запрещают работу центров, действуют до 26 июля.

Чиновник признал, что открываться раньше не позволяла ситуация с коронавирусом, к тому же торговые центры – места повышенной опасности. Однако не всем центрам разрешат открыться. Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают определенные стандарты для залов и требования к посетителям. Однако их соблюдение во многом зависит от личной ответственности конкретного человека, как, например, с переходом дороги в положенном месте.

Окончательное решение еще не принято.

Напомним, что депутат из Петербурга нашел несостыковки в статистике по COVID-19.

Фото: Piter.TV