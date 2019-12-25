Комздрав ответил на обвинения в недостоверности статистики смертей от коронавируса в Петербурге

Все зависит от того, был ли COVID-19 первопричиной смерти.

В Комздраве Петербурга ответили на обвинения депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, который заявил, что официальная статистика по смертям от коронавируса в городе не соответствует действительности.

В своих утверждениях депутат опирался на данные Роспотребнадзора о погребении умерших с COVID-19. Оказалось, что с начала пандемии в городе от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались почти пять тысяч человек. К слову, цифры, предоставленные Смольным, почти втрое меньше – 1807 человек.

В Комздраве заявили, что данные, представленные на сайте СТОПКОРОНАВИРУС, отражают количество умерших, у которых COVID- 19 стала первопричиной смерти. Так, в первом полугодии 2020 года коронавирус выявили у более чем 2400 человек, при этом скончались они от последствий тяжелых хронических заболеваний.

Если человек умирает от инфаркта миокарда или инсульта, и коронавирусная инфекция признается не основным, а сопутствующим заболеванием, он попадает в статистику умерших от инфаркта или инсульта. Если человек погибает в ДТП и у него посмертно обнаруживается носительство COVID-19, основной причиной смерти становится ДТП. Пояснили в Комитете по здравоохранению

Если у человека прижизненно была диагностирована внебольничная пневмония, однако наличие коронавирусной инфекции не удалось подтвердить лабораторно, его хоронят по тем же правилам, что и больного с COVID-19.

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