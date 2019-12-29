К такому результату привели исследования на томографе.

Ученые обнаружили второй тип шизофрении. Об этом заявили ученые из пенсильванского университета Penn Medicine. Они проанализировали показатели двух групп людей из США, Германии и Китая. Все участники эксперимента прошли обследование на томографе. Благодаря созданию усредненной модели мозга здоровых людей и пациентов выявлены отличия

Оказалось, что не всегда уменьшение массы серого вещества приводят к когнитивным нарушениям. Почти у 40% пациентов головной мозг не был уменьшен, а его структура практически не отличалась от здоровых людей. Нарушение сказалось на увеличении полосатого тела - структуры конечного мозга в базальных ядрах полушарий. Часто нарушения в этой структуре приводят к синдрому Туретта или Парксинсону.

В причастности к шизофрении данный участок ранее не подозревался.

Ранее названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство.