За это отвечают овощи.

Названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство. Ученые нашли связь с недостатком употребления овощей и чувством тревоги. Результаты работы опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health. Исследователи изучили данные 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет. В течение пяти лет (с 2010 по 2015 года) показатели анализировали специалисты из Канады.

Отказ от минимальных дневных порций овощей приводит к росту тревожности. Риск возрастает на 24%, усугубляясь и закрепляясь в случае избытка жира. В этом случае угроза возрастает на 70%. Также на тревогу влияет одиночество.

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Видео: YouTube/Pick Up Limes