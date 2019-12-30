В Роспотребнадзоре объяснили, как нужно питаться пожилым людям

Эксперты советуют есть 4-5 раз в день и не делать больших перерывов между приемами пищи.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора, во вторник, 7 января, дали рекомендации по питанию для пожилых людей.

Представители ведомства сообщили, что стоит обратить внимание на повышение расхода минеральных веществ (кальций, калий, железо, магний, цинк и хром), которые необходимы для поддержания правильного функционирования всех систем организма.

Большую значимость также играет контроль уровня холестерина и сахара в крови. Поэтому углеводы должны быть представлены в основном крахмалом, а растительные масла среди жиров должны составлять не менее 50%.

Рацион стоит ограничить по калорийности в связи с небольшими энергозатратами, для мужчин старше 60 лет – до 2,3 тысяч ккал, для женщин – до 2 тысяч. Это происходит главным образом за счет животных жиров, простых сахаров и количества поваренной соли. А с другой стороны – за счет продуктов, которые повышают пищевую плотность без увеличения количества калорий: биологически активных добавок, обогащенных и растительных функциональных продуктов (соевый белок, клюква, чеснок, орехи, виноград, шоколад и другие).

В ведомстве напомнили, что правильное питание необходимо совмещать с регулярной физической активностью.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане.

Видео: YouTube/ Channel 4 News, Channel 4, CBC News The National_2