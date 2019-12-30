В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане

В первую очередь, необходимо обратиться ко врачу.

Если в результате посещение ресторана с вами осталось отравление, а не чувство сытости, то рекомендации, что делать, представили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Для того, чтобы доказать, что отравление вас застало именно в этом ресторане, необходимо срочно обратиться за медицинским заключением ко врачу. После этого в адрес ресторана можно составить претензию, приложив к нему чек или выписку по банковскому счету.

В бумаге можно заявить о возврате стоимости блюд, компенсации лечения или утраченного заработка. В случае, если уладить ситуацию добровольно не получается, можно обратиться с иском в суд. Там пострадавший может компенсировать себе моральный вред и "потребительский штраф" за несоблюдение удовлетворения требований потребителя.

В претензии можно заявить о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения, а в случае длительного больничного потребовать компенсацию утраченного заработка. Образцы претензий можно найти на сайте.

Кроме того, пострадавший может сам обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда.

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