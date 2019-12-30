Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

В случае отравления в ресторане необходимо обратиться к врачу и зафиксировать недомогание.

В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Посетителям рекомендуют быть осторожными с салатами майонезом и сметаной, десертами с кремом и изделиями из рубленого мяса: рулетов, паштетов, котлет, а также с шаурмой и студнем. Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

В ведомстве отметили, что с едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.

В случае отравления в ресторане необходимо обратиться к врачу и зафиксировать недомогание. Затем владельцу ресторана надо отправить претензию с копией чека и медицинского заключения.

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