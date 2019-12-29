В экспериментах участвовали лабораторные мыши.

Ученые обнаружили связь между жировой тканью и иммунитетом. Результаты исследования опубликованы исследователями из Мельбурнского университета в Nature. Оказалось, что жировая ткань самцов является лучшим магнитом для клеток иммунитета. Последние функционируют не так, как у самок. Исследования проводились на мышах.

Различия связаны с гормонами и биологически активными молекулами. Жировая ткань выделяет лептин, который отвечает за метаболизм, а также эстроген и цитокины. Т-лимфоциты защищают от воспалений и не допускает атаки на здоровые клетки. Клетки лучше реагируют на тестостерон, благодаря чему выделяют сигнальный белок.

Ранее ученые открыли способ получения искусственных алмазов из нефти.

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