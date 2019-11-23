Анализ показал, что у этих змей были лапы.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что учёные обнаружили в Аргентине останки "библейского" змея. Об этом сообщается на сайте канадского Университета Альберты.

Известно, что останки древнего змееподобного существа нашли ещё 13 лет назад. Однако, лишь в этом году учёным удалось завершить анализы.

Палеонтологи из Аргентины и Канады узнали, что возраст окаменелости составляет около 100 миллионов лет. Кроме того, с помощью моделирования стало известно, что эти существа имели лапы. Древние "драконы" с их помощью передвигались. Этот вид назвали Najash rionegrina в честь змея Нахаш, описанного в Библии.

Помимо конечностей Najash rionegrina имеет яремную кость. Это установили с помощью компьютерная томографии окаменелого черепа.

Отмечается, что это открытие позволило учёным по-другому взглянуть на эволюцию змей.

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