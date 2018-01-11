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На Землю двигается астероид, сравнимый с "Челябинским метеоритом"

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Его зафиксировали при помощи Автоматизированной системы предупреждения об ситуациях в околоземном космическом пространстве. 

 Как сообщили в " Росскосмосе", 6 ноября  система контроля космического пространства компании смогла обнаружить приближающийся к земле неизвестный малый  астероид. Также в гос корпорации отметили, что за последние три месяца это уже второй астероид, обнаруженный АСПОС ОКП. 

По предварительным данным, размер данного астероида составляет 10-15 метров, что, по словам представителя  " Роскосмоса", сопоставимо с нашумевшим "Челябинским метеоритом".  Минимальное расстояние между землей и метеоритом в момент фиксации составило 139 410 км. Также стало известно, что он располагается на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, из-за чего он периодически сближается с Землей. 

Ранее мы сообщали, что первый прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях.

   

  

Теги: метеорит, челябинский метеорит
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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