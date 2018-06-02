Ровно шесть лет назад в Челябинске упал метеорит

Взрыв от падения метеорита по оценкам НАСА составил около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте.

15 февраля 2013 года в Челябинске упал крупный метеорит.

Падение метеорита было замечено многими жителями города Челябинска около 9 часов 20 минут по местному времени. В ясный солнечный морозный день небо прочертил светящийся огромный шар, который оставлял за собой в небе след. Затем последовал мощный взрыв. Сила взрыва по оценкам НАСА составила около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были разрушены здания, выбиты стекла. Пострадало в общей сложности больше 1600 тысяч человек, в основном от осколков стекол.

Челябинский метеорит диаметром около 17 метров весом около 10 тысяч тонн вошел в слои атмосферы под острым углом со скоростью приблизительно 18м/c.

Самый крупный обломок метеорита весом в 570 кг был найден в озере Чебаркуль. Ущерб от падения метеорита составил около 1 миллиарда рублей. Челябинский метеорит - самый крупный метеорит упавший на Землю после Тунгусского метеорита.

Видео: YouTube