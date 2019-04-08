Найдена причина уничтожения древнего города в долине реки Иордан

Он был уничтожен примерно 3600 лет назад.

Ученые из Калифорнийского университета связывают уничтожение древнего города Талль-эль-Хаммам, который располагался в южной части долины реки Иордан к северо-востоку от Мертвого моря, с падением метеорита. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что город был уничтожен примерно 3600 лет назад. Так, ученые нашли в слое среднего бронзового века II 1,5-метровый интервал. Это указывает на аномально высокую температуру, а люди того времени ее воспроизвести не могли, так как не было соответствующих технологий.

Археологи отмечают, что недалеко от города тогда упал метеорит и произошел взрыв, его мощность оценивается в 12 мегатонн тротилового эквивалента. В результате в городе разрушился дворец и окружающие постройки, погибли люди. Их скелеты ученым удалось фрагментировать.

В ходе дальнейшего анализа почвы и аномального слоя ученые выявили крошечные сферулы, богатые железом и кремнеземом, а также расплавленные металлы. Помимо этого, был обнаружен шоковый кварц — песчинки, кристаллическая структура которых была сильно деформирована в результате крайне высокого давления.

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