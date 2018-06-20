  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:50
149
MShaffter
Код вставки плеера

Падение зеленого метеора попало на видео

0 0

Упавший во Флориде метеор окрасил небо в зеленый цвет.

Большой светящийся зелено-синим светом метеор упал во Флориде в минувшие выходные.

Падение яркого светящегося объекта очевидцы смогли снять на видео и опубликовали в сети. В основном снять падение метеора удалось видеорегистраторам автомобилей. На видео видно, как большой зелено-синий шар падает, прочерчивает небо и скрывается за деревьями. Небо при этом освещается ярким зеленым цветом.

С большой долей вероятности, этот светящийся объект действительно был метеором.

Видео: YouTube/EVE Pro Guides - EVE Online PVP and ISK Guide

Теги: падение метеора, падение метеорита
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

Оставить комментарий