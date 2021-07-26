В небе на юге Норвегии упал метеорит

Скорость его падения могла составлять 15-20 км/с.

В небе над Норвегией в ночь на 25 июля взорвался большой метеорит. Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.

По словам очевидцев, вспышка была настолько сильной, что, несмотря на ночное время, несколько секунд окрестности были озарены ярким светом. Согласно данным СМИ, скорость падения могла составлять 15-20 километров в секунду. Падение создало сильную ударную волну, но никто не пострадал. О разрушениях данных также имеется.

Отмечается, что этим объектом мог быть редкий метеорит больших размеров. Предположительно, он упал в лесном массиве в десятках километров от Осло. Пока неизвестно, из чего состоит этот космический объект.

Напомним, в январе текущего года над Иркутском взорвался метеорит.

Видео: Youtube/Guardian News, Jonathan Johansson