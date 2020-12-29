Над Иркутском взорвался метеорит

Небесное тело полностью сгорело в атмосфере.

Над Иркутском утром 15 января взорвался метеорит. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. По словам специалиста, небесное тело полностью сгорело в земной атмосфере. За необычным явлением смогли наблюдать жители города и его окрестностей. Очевидцам даже удалось запечатлеть произошедшее на видео.

Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ

Эксперт напомнил, что произошедшее нельзя назвать редким явлением. Оно только доказывает тот факт, что атмосфера планеты надежно защищает поверхность от космического "вторжения".

Над Камчаткой взорвался метеорит.

Видео: YT / Baikal Daily